مكافحة التهريب والمخدرات زوارة تضبط سيارة تحمل مشروبات كحولية

3 يناير، 2021 9:40 ص
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أخبار ليبيا24- خاص

تمكن أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات زوارة من ضبط سيارة ليبية ببوابة المكافحة بالمنفذ الجمركي رأس أجدير على متنها مشروبات كحولية مخبأة في السيارة.

وقال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الليبية الرائد فهمي الماقوري لـ”أخبار ليبيا24″ إن السيارة يقودها مواطن ليبي الجنسية، وأثناء مرورها ببوابة المكافحة بالمنفذ وتفتيشها عثر بحوزته على 30 زجاجة وعلبة.

وأوضح الماقوري، أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الضبطية من محضر لجمع الاستدلالات وإحالة المتهم للنيابة المختصة.

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3 يناير، 2021 9:40 ص
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