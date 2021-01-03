مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (670) إصابة بفيروس كورونا

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد أنه تم تسجيل عدد (670) إصابة بفيروس كورونا بينها عدد (479) حالة جديدة، و(191) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (4697) عينة، أظهرت النتائج أن من بينها عدد (4027 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :