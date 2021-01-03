مسؤول في شركة البريقة طبرق يكشف كميات المحروقات التي تم توزيعها خلال عام 2020

أخبار ليبيا24- خاص

كشف مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط عيد حدوث لـ”أخبار ليبيا24″ كميات الوقود والغاز التي تم توزيعها من مستودع طبرق التابع للشركة على المناطق التابعة للمستودع.

وأوضح حدوث أنه تم توزيع 130.322 مليون لتر من البنزين، و228.043 مليون لتر من الديزل، و170.000 مليون لتر من كيروسين المنازل، و20.574 مليون لتر كيروسين طيران، و130.082 مليون لتر من الزيت الثقيل، و1.626 مليون إسطوانة غاز منازل.

وأضاف مدير إدارة منطقة طبرق أن التوزيع يتم على المناطق التابعة لمستودع طبرق إلى الأبرق غرباً، وشرقاً إلى أمساعد وإلى الجغبوب جنوباً ويصل التوزيع إلى الكفرة وفي بعض الأزمات يصل الوقود إلى البيضاء.

وذكر حدوث أن شركة البريقة شركة خدمية تقدم خدماتها للمواطنين في كل الأوقات، لافتًا إلى أنه لديهم بمستودع طبرق مخزون من وقود البنزين تكفي لمدة شهر.

وأكد مدير إدارة منطقة طبرق أن غاز المنازل متوفر ولم تشهد المنطقة أي أزمات تذكر والغاز متوفر في كل الأوقات موضحًا أن هناك طلبيات قادمة خلال العام الجديد.