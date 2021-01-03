مسؤول في حرس المنشآت النفطية طبرق ينفي إغلاق ميناء الحريقة

أخبار ليبيا24- خاص

فند مصدر مسؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية طبرق لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الأحد إغلاق أفراد الجهاز ميناء الحريقة وإيقاف التصدير.

وأكد المصدر أن الأخبار المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى عدد من وسائل الإعلام بخصوص إغلاق الميناء هي أخبار غير صحيحة.

وأفاد المصدر أن جهاز حرس المنشآت في طبرق يقوم بواجبه على أكمل وجه ولا صحة لخبر المطالبة بالإغلاق والإيقاف رغم الظروف التي يمر بها الجهاز وعدم استلام المرتبات لأكثر من عام.

وأضاف المصدر :”لدينا رواتب غائبة منذ شهر سبتمبر عام 2019 حتى مايو 2020 التابعة لوزارة المالية بحكومة الوفاق ولدينا رواتب متغيبة لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2020، وقد قمنا بمطالبة عدد من الجهات المسؤولة لدفع الرواتب المتبقية لدى أفراد جهاز الحرس بطبرق”.

وذكر المصدر المسؤول من ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج بأنه استلم رسالة شفوية من بعض المنتسبين لجهاز حرس المنشآت النفطية بطبرق لمطالبة الشركة بإيقاف التصدير اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ عام.

وأوضح المصدر المسؤول بميناء الحريقة أنه قام بإبلاغ إدارة الشركة بهذا الاحتجاج.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي قد صدر عدد 25 ناقلة نفطية خلال عام 2020 وتقدر الكمية بأكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام.