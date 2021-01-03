مسؤول بغرفة عمليات سرت التابعة للوفاق ينفي الانسحاب من طريق “مصراتة-سرت”

3 يناير، 2021 11:50 ص
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أخبار ليبيا24

نفى آمر محور البحر التابع لغرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لقوات حكومة الوفاق خالد عيسى كرواد صدور أي تعليمات بالانسحاب من الطريق الساحلي مصراتة – سرت.

وقال كرواد في خطاب موجه إلى آمر الغرفة الميدانية لعمليات تحرير سرت الجفرة، أطلعت وكالة “أخبار ليبيا24″ على نسخة منه، :”نحن محور البحر والكتائب التابعة له المتمركزة في بويرات الحسون الطريق الساحلي، ننفى صدور أي تعليمات من الغرفة الميدانية والغرفة الرئيسية لعمليات تحرير سرت الجفرة بالانسحاب من تمركزاتنا حسب ما ورد في بيان إحدى الكتائب التابعة لنا الصادرة بتاريخ 2 يناير 2021”.

وأكد آمر محور البحر، أن هذا البيان والانسحاب لا يمثل محور البحر وأننا متواجدون في تمركزاتنا وجاهزون لصد أي هجوم للعدو، وأننا ندعم جهود اللجنة العسكرية (5+5) وما ينبثق عنها من اتفاق لحقن دماء الليبيين وإخراج المرتزقة عن أرض الوطن.

وكانت كتيبة حطين أعلنت أمس السبت عن إنها بصدد إرجاع كافة أفرادها وآلياتها إلى المقر الأساسي تنفيذاً لأوامر لجنة (5+5)، وإنها ملتزمة بما يصدر عن لجنة من تعليمات وأوامر بشأن فتح الطريق الساحلي وإعادة تمركز الوحدات والكتائب، وفقاً للبيان.

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3 يناير، 2021 11:50 ص
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