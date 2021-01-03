مدير أمن مطار بنينا الدولي يبحث سير العمل بالمطار

3 يناير، 2021 7:08 م
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أخبار ليبيا 24

في اجتماع موسع بحث مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي، العقيد سعد العكوكي، اليوم الأحد، سير العمل بالمنفذ بالشكل الصحيح، ومعالجة بعض المشاكل التي قد تواجه الأجهزة الأمنية العاملة بمنفذ المطار.

جاء ذلك في اجتماع موسع عقده مدير أمن المنفذ مع رئيس مركز شرطة المطار، ورئيس مكتب جهاز الأمن الداخلي، وعددا من الضباط بالمطار.

وتناول الاجتماع أهم النقاط التي من شأنها ضمان سير العمل بالشكل الصحيح، وذلك في إطار التعاون المتبادل بين مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي ومكتب الأمن الداخلي بالمطار.

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3 يناير، 2021 7:08 م
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