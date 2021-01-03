كشاف طبرق تقيم حفلاً تأبينياً للقائد الكشفي الراحل عبدالعليم الشاعري

خاص-أخبار ليبيا 24

أقامت مفوضية كشاف ومرشدات طبرق، أمس السبت، حفلاً تأبينياً للقائد الكشفي الراحل، عبدالعليم مختار الشاعري، وذلك بحضور عدد من مفوضيات الكشافة على مستوى ليبيا.

وألقيت خلال حفل التأبين عدد من كلمات التأبين أشير خلالها لمسيرة الراحل الكشفية وأظهرت ما قدمه للحركة الكشفية منذ انتسابه لها عام 1963 وحتى رحيله في نهاية ديسمبر الماضي عن عمر ناهز 74 عاماً من العطاء.

وتخلل حفل التأبين عرض مرئي ألقى الضوء على حياته الكشفية والمعسكرات التي شارك فيها والأوسمة التي تحصل عليها.

يشار إلى أن القائد الكشفي الراحل، عبدالعليم الشاعري، كان قد تحصل خلال مسيرته الكشفية على عديد من الأوسمة في ليبيا وتحصل على الشارة الخشبية.

وفي ختام حفل التأبين قدمت بلدية طبرق ومفوضية كشاف درنة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية دروعا وشهادات تقديرية لعائلة القائد الكشفي الراحل.