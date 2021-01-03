قبيلة المحاجيب بصرمان تستنكر نبش القبور ونقل الرفات من المقابر

أخبار ليبيا24- خاص

استنكر أعيان ومشايخ قبيلة المحاجيب بمدينة صرمان غرب البلاد تصرفات المجموعة “الإرهابية” التي تقوم بنبش القبور ونقل الرفات من المقابر.

وقال الأعيان في بيان تابعته وكالة أخبار ليبيا 24″ إن ما حدث خارج عن نطاق الشرع والقانون والأعراف، حيث تم إبلاغهم بأن هذه المجموعة جاءت إلى المقبرة العتيقة وقالت إنها تبحث عم أعمال السحر والشعوذة، باعتبارهما أمران منكران.

وأضاف أعيان ومشايخ قبيلة المحاجيب، :”أن الأمر تغير ورأينا قبوراً منبوشة ورفات منقولة وإن ما حدث شبيه بأفعال السحرة والمشعوذين في تحريمه”.

وأوضح البيان، :”أن الدفن في المقابر قديما كان يقتصر على الطين والحجارة وكنا نسمع استخدام السحرة لعظام الأموات فيحدث النبش من السحرة والكلاب، ولكن القبور الآن أحكم سدادها بالإسمنت ولا تنبش”.

وأكد أعيان ومشايخ قبيلة المحاجيب أن ما حدث لم يقتصر على البحث عن السحر بالحفر بالأيدي بل كان بالمعاول والآلات الكهربائية وهذا بحث بطريقة منكرة.

وأضاف البيان، أن الدفن يتم بتصاريح ونقل الجثث والرفات كذلك، فكيف لهم بنقل الأموات فهذا يعتبر اعتداء أثيم، مطالبين المجلس الرئاسي بإيقاف هذا الاعتداء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.