طائرة الهلال تدخل معسكرا تحضيريا في مصراتة

3 يناير، 2021 3:44 م
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أخبار ليبيا 24

أقام نادي التصدي بمصراتة، أمس السبت، مباراة ودية مع فريق نادي الهلال الأول للكرة الطائرة والتي انتهت بالتعادل بشوطين لمثلهما، وأجريت المباراة بإدارة الحكم الأول عبدالسلام بلعوطة وكحكم ثاني علي العلواني.

ويأتي ذلك في إطار معسكر تحضيري يقيمه نادي الهلال في مدينة مصراتة باستضافة من نادي التصدي حيث كان في استقبال الفريق الهلالي رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة وإدارة نادي التصدي.

وعلى هامش المباراة الودية تم تكريم رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي عدنان البكباك.

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3 يناير، 2021 3:44 م
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