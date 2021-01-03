توقعات الطقس في ليبيا اليوم الأحد

أخبار ليبيا24

أصدرت إدارة التنبؤات في المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد توقعات الوضع الجوي السائد والمتوقع لهذا اليوم.

وأوضحت الإدارة عبر حساب المركز الرسمي على “فيسبوك” أن حالة الطقس اليوم ستكون فيه الرياح نشطة على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر.

وأشار الإدارة إلى أن الرياح قد تصل سرعتها إلى (50) كيلو متر في الساعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ولفتت الإدارة إلى أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب مساء اليوم على بعض مناطق الجنوب الغربي الوسط والشمال مع احتمال سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر.

وأفادت إدارة التنبؤات أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها لهذا اليوم على مناطق الشمال الغري غدامس الحمادة الجفرة تترواح مابين (14 – 20) درجة مئوية ولا تتجاوز (12) درجة على مرتفعات الجبل الغربي وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على أغلب هذه المناطق.

وذكرت الإدارة أن درجات الحرارة المتوقعة على مناطق الشمال تتراوح مابين (19 – 23) درجة مئوية ولاتتجاوز (17) درجة على الجبل الأخضر بينما تكون الأجواء دافئة هذا اليوم على أغلب مناطق الجنوب حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على هذه المناطق مابين (25 – 28) وتسجل انخفاضًا يوم الغد على مناطق الجنوب الغربي.

وختمت إدارة التنبؤات توقعاتها بحدوث اعتدال نسبي مع أجواء دافئة نهاية الأسبوع على أغلب مناطق ليبيا.