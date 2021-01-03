المفوضية الوطنية تباشر التجهيزات للانتخابات المقبلة

3 يناير، 2021 4:11 م
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أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن المفوضية ستشرع الأسبوع الجاري باتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية التجهيز للانتخابات المقبلة.

وفي تصريح صحفي أوضح، السايح، أن المفوضية تحصلت على تمويل قدا كافيا للعمليتين الانتخابيتين المقرر إجراؤهما في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وأشار السايح، إلى أن التنفيذ مرتبط بالقوانين الانتخابية التي تصدر وتسلم للمفوضية حتى تباشر تنفيذها من أجل الاستحقاق الدستوري.

وكانت قد وقّعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الخميس الماضي، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الليبية للإعلام بحكومة الوفاق تهدف إلى رفع مستويات التوعية السياسية والانتخابية، وتفعيل دور الإعلام كشريك أساسي لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا.

 

 

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3 يناير، 2021 4:11 م
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