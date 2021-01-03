الكزة : الشلماني يعمل بشكل فردي ويتجاوز القوانين

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أوضح عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة الليبي يونس الكزة أن هناك احتماليه كبيرة أن لا يتم إقامة الدوري الليبي الممتاز في موعده المحددة سابقًا .

الكزة أشار – في تصريحات خاصة لوكالة أخبار ليبيا 24 – إلى أن السبب هو لعبة الانتخابات و اللوبي الذي يتحكم في اتحاد الكرة .

ووجه اتهامات مباشرة لرئيس الاتحاد حكيم الشلماني، الذي قال إنه يعمل بشكل فردي ويضرب بعرض الحائط كل اللوائح والقوانين.

وتابع تصريحاته قائلا “أعلان استكمال مسابقة الدرجة الثانية لم تعرض على المكتب التنفيذي واتحاد الكرة تجاوز المده القانونية في وضع الية الانتخابات” .

ووصف عضو التنفيذي عمل المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي بالضعيف، مؤكدًا أن أغلب الأعضاء لا يشاركون في الرأي إلا اذا كانت لهم مصلحة مباشره .

وطالب الكزة الجميع بالوقوف لإنقاذ الكرة الليبية من القرارات الكارثية التى قد تتخذ وتنم عن عدم الشعور بالمسؤولية .

وختم تصريحاته بقوله للآسف أن الأندية الكبيرة بجماهيرها تقف موقف المتفرج على العبث التي تقوم به الأندية الاخرى .