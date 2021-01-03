الشح: صالح يسعى بكل الطرق للوصول للسلطة

الشح: هناك من يرتعدون من الانتخابات لانتهاء رصيدهم الشعبي

3 يناير، 2021 9:07 م
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أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة الاستشاري أشرف الشح، إن هناك من يرتعدون من إجراء الانتخابات لعلمهم بأن رصيدهم الشعبي قد انتهى.

الشح ذكر في حوار له مع موقع “عربي 21” أن رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح متيقن بأن هذه فرصته الأخيرة للوصول إلى السلطة بشكل كامل ويعلم أن رصيده في الشرق الليبي في ظل الانقسامات التي حدثت هناك لن يمنحه مساحة زمنية في المستقبل لتحقيق أهدافه السلطوية وأن الدائرة تضيق عليه، لذا يحاول جاهدًا الوصول للسلطة عن طريق صفقات سواء مع الإخوان المسلمين أو مع غيرهم.

ونوّه إلى أن هذه الأطراف تسعى لعقد صفقة مع عقيلة صالح، والتي فشلت في تمريرها من خلال الحوار السياسي، وبالتالي فإنها تحاول إرباك عملية إعادة تشكيل الحكومة الحالية للإعداد للانتخابات بتسريب مثل هذه الأخبار.

3 يناير، 2021 9:07 م
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