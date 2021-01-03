الثني يشدد على ضرورة تطوير الشبكة الكهربائية

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، تعليماته للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بضرورة الرفع من مستوى الخدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري.

وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة تقديم خطة لتطوير الشبكة بما يرفع المعاناة عن المواطنين.

من جانبه أكد المسماري بأن الهيئة تقوم بحلحلة المشاكل حسب الأولوية، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد القيام بمعالجة للشبكة وإقامة عمرات للمحطات لتحسين الخدمة.