الأخضر يواصل تعاقداته استعدادا للموسم الجديد

خاص-أخبار ليبيا 24

تعاقدت إدارة النادي الأخضر بمدينة البيضاء، اليوم الأحد، رسميا مع اللاعب، عبدالسلام أبوكراع، في صفقة انتقال حر لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

يشار إلى أن، أبوكراع، لعب ضمن الفئات السنية بنادي الخمس كما سبق له اللعب ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وتأتي هذه الصفقة في إطار استعدادات نادي مدينة البيضاء للتعزيز صفوف فريقه الأول لكرة القدم قُبيل انطلاق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم المقرر انطلاقها في يناير الجاري.

وضمن استعداده للموسم الجديد خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخضر، الجمعة، مباراة ودية التقى خلالها فريق الصقور طبرق وحقق فيها الأخضر الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.