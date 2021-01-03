إيقاف الدراسة بكليات منطقة السهلة بجامعة الجفارة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قرر مجلس إدارة جامعة الجفارة، توقف الدراسة نهائيًا بالكليات الواقعة بمنطقة السهلة، وتوقف عمل الإدارة وكافة الإجراءات في ذات النطاق بالإدارة العامة، بسبب ممارسات إحدى المليشيات التابعة لمدينة مصراتة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجامعة بمقر كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالعزيزية، يوم الخميس الماضي، بحضور أغلب الأعضاء لمناقشة الظروف الراهنة التى تمر بها الإدارة العامة والكليات الواقعة في نطاقها بمنطقة السهلة.

وشمل القرار أيضًا، وقف عمل الإدارة وكافة الإجراءات في ذات النطاق بالإدارة العامة، وإخطار الجهات المسؤولة واتخاذ مايلزم من إجراءات لضمان تطبيق القرار والعمل على نقل الإدارات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار في الخدمات لمدينة الزهراء والعزيزية.