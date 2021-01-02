وكيل وزارة المالية : قرار توحيد سعر الصرف صائب

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال وكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة، وعضو مجلس إدارة المصرف المركزي إمراجع غيث، إن قرار توحيد سعر الصرف تم بناء على دراسة، وأنه في ظل الظروف الحالية كان صائبًا، نافيًا تجاهل المصرف صغار التجار فيما يخص الحوالات، مشيراً إلى مناقشة إجراءات فيما يخصهم.

غيث أضاف – في تصريحات صحفية – أنه بعد فترة من تطبيق القرارات الاقتصادية الجديدة، سيتوفر النقد الأجنبي سواء بأغراض تجارية أو شخصية مما سيترتب عليه حل مشكلة السيولة تدريجيا.

كما نفى إيقاف منحة الزوجة والأبناء، لأنها تصرف وفقا للقانون، معتبراً التي لم تصرف حتى الآن دينا على الدولة، مشيددًا على ضرورة توحيد ميزانية الدولة وأن تتضمن علاوة العائلة.

وأوضح أن مجلس إدارة المصرف المركزي يجتمع حسب الحاجة، وأن من يتخلف عن الاجتماعات فهو يعمل ضد مصلحة الليبيين، لافتا إلى وجود لجنة تعمل حاليا على “المقاصة” لتحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية وتغطية المراكز المالية الناتجة عن هذه العمليات.