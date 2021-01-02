مالكفيتش يعلن تحرير “3” روس وأوكراني خطفوا قبل أسابيع في ليبيا

ملابسات وأسباب الاختطاف ما زالت قيد التحقيق حتى الآن

2 يناير، 2021 11:11 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس الصندوق الوطني الروسي لحماية القيم الوطنية ألكسندر مالكفيتش إخلاء سبيل 3 روس وأوكرانياً واحداً خطفوا قبل أسابيع في ليبيا .

مالكفيتش قال عبر حسابه على تلغرام، إن عملية الإخلاء جاءت بعد جهود قادها نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، موكداً أن ملابسات وأسباب الاختطاف ما زالت قيد التحقيق حتى الآن.

وسبق أن أعلن مالكفيتش في ديسمبر، إطلاق الروسييْن مكسيم شولغاي وسامر سويفان، المعتقليْن في طرابلس منذ مايو 2019، وقال ردًّا على سؤال لوكالة «سبوتنيك» آنذاك، «أؤكد ذلك، تم إطلاقهما».

 

يشار إلى أن وكالة «بلومبرغ» أفادت في أكتوبر، بأن حكومة الوفاق وافقت على إطلاق الروسييْن، بعد اتفاق توصلت إليه مع موسكو خلال منتصف نفس الشهر.

2 يناير، 2021 11:11 م
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