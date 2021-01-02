طاقم ليبي يدير لقاء شبيبة القبائل واتحاد نادي الدرك من النيجر

أخبار ليبيا 24 – رياضة

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، طاقم تحكين ليبي، لإدارة مباراة شبيبة القبائل الجزائري وضيفه اتحاد نادي الدرك من النيجر الثلاثاء المقبل، في إياب الدور الأول من كأس الكونفيدرالية.

وسيتوسط الفريقين حكم الوسط محمد آغا، وسيقوم بمهمة الحكم المساعد كلا من مجدي كامل، وباسم سيف النصر، فيما اختير معتز إبراهيم، حكما رابعًا، وسيراقب اللقاء السوداني الفاتح أحمد باني أبو بكر .

وكان فريق شبيبة القبائل الجزائري قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب المادي الجزائري.