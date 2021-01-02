حزب المستقبل التركي: الانتخابات المبكرة طريق الخلاص لتركيا في عام 2021

2 يناير، 2021 11:37 ص
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أخبار ليبيا 24

دعا نائب رئيس حزب المستقبل، سلجوق أوزداغ، إلى إجراء انتخابات مبكرة في عام 2021، مشيرًا إلى أن هذا سيكون الدواء الوحيد للأمة التركية للتخلص من المعاناة التي تعيش تحت وطأتها بلاده في ظل النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان.

وبحسب موقع تركيا الآن، قال أوزداغ، “سنضيئ مصباح الانتخابات المبكرة، وسنطفئ مصباح حزب العدالة والتنمية مثلما الدواء (اللقاح) ضد فيروس كورونا مهم من أجل صحة الشعب التركي، فإن الانتخابات المبكرة هي الدواء وطريق الخلاص لتركيا في عام 2021”.

وشدد أوزداغ على أن حزب المستقبل لا يرغب في أن تنغمس مجالات الاقتصاد، والتعليم، والسياسة الخارجية والحياة الثقافية في الظلام الدامس، في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان.

وأوضح أوزداغ بأن هناك سياسة تعسفية يمارسها النظام الحاكم ضد رؤساء البلديات والأحزاب، مشيرًا إلى أن سياسة المحسوبية ومحاباة الأقارب تسود تركيا.

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2 يناير، 2021 11:37 ص
13

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