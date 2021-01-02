توقيع مذكرة تفاهم بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة الإعلام بحكومة الوفاق

2 يناير، 2021 4:30 م
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أخبار ليبيا24

وقّعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مذكرة تفاهم مع المؤسسة الليبية للإعلام بحكومة الوفاق تهدف إلى رفع مستويات التوعية السياسية والانتخابية، وتفعيل دور الإعلام كشريك أساسي لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا.

وجرى توقع المذكرة، الخميس، بين رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام بحكومة الوفاق، محمد بعيو.

وحضر التوقيع، عضوي مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة، ومدير عام المفوضية، يحي الجديد، ومديري إدارات المفوضية والمؤسسة الليبية للإعلام وممثلين عن مؤسسات إعلامية محلية ودولية.

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2 يناير، 2021 4:30 م
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