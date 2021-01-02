توقيع عقد استكمال مدرسة “البركت” في بلدية غات

أخبار ليبيا 24 – خبر

بتكليف من القيادة العامة للقوات المسلحة تم توقيع عقد استكمال مدرسة العشرين الفصل “البركت” في بلدية غات بعد توقف للمشروع دام خمسة عشر عاماً.

وحضر مراسم التوقيع أعيان وحكماء غات والمجلس التسييري ومؤسسات المجتمع المدني.

وقامت القيادة العامة بهذه الخطوة لحل المختنق الذي تعاني منه البلدية نتيجة اكتظاظ الطلبة في فصول صغيرة بالمدارس، على أن يتم الانتهاء من الأعمال في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.