تنفيذا لاتفاق اللجنة العسكرية “5+5”.. كتيبة حطين تُعلن سحب آلياتها من الطريق الساحلي

أخبار ليبيا 24

أعلنت كتيبة حطين التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، أنها ستبدأ، اليوم السبت، في الانسحاب من الطريق الساحلي بمنطقة بويرات الحسون؛ تنفيذا لاتفاق اللجنة العسكرية “5+5”.

جاء ذلك في كتاب وجّهه آمر الكتيبة، عمر محمد عظام، إلى رئيس اللجنة العسكرية “5+5” التابعة لحكومة الوفاق، مؤكدًا التزام الكتيبة بما نتج عن اتفاق اللجنة العسكرية، بشأن فتح الطريق الساحلي وإعادة تمركز الوحدات والكتائب.

وأكدت الكتيبة المتمركزة في الطريق الساحلي بمنطقة “بويرات الحسون”، بأنها ستتولى إرجاع كافة أفرادها وآلياتها إلى مقرها الرئيسي تنفيذًا لأوامر اللجنة.

وتوصلت اللجنة العسكرية “5+5” إلى اتفاق بشأن التنسيق لإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها؛ مرورًا بمدينة سرت.