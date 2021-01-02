بعد الزيارة الأخيرة لسيالة .. الحويج يجري اتصالاً هاتفيًا مع نائب وزير الخارجية الروسي

مناقشة إيجاد حل وتسوية سياسية بين الأطراف الليبية

2 يناير، 2021 8:15 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

أجرى وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، اتصالاً هاتفيًا، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الإفريقية ونائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف.

وحسب بيان إعلامي لخارجية المؤقتة تناول الاتصال، بحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، ومناقشة طرق إيجاد حل وتسوية سياسية بين الأطراف الليبية، تماشيًا مع جهود الأمم المتحدة بالخصوص.

ويأتي إسراع الحويج بالاتصال بـ”بوغدانوف”، بعد زيارة وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، إلى موسكو، الأسبوع الماضي.

2 يناير، 2021 8:15 م
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