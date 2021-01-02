انتخابات في 4 بلديات وسط إجراءات احترازية ضد كورونا

2 يناير، 2021 5:00 م
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أخبار ليبيا24

حثّت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم السبت، الناخبين في كل من سواني بن آدم وزليتن وحي الأندلس وقصر الأخيار على المشاركة -بكل اطمئنان- في الاقتراع للمجالس البلدية سيكون، يوم الخميس القادم.

وأكدت اللجنة إلى أنه سيتم استخدام الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه ستستخدم خلال عملية الاقتراع مقياس درجة الحرارة والحبر الانتخابي “رذَّاذة” لضمان ذلك.

وقالت اللجنة، “الآن يمكنكم المشاركة في اختيار مجلسك البلدي بكل اطمئنان”.

 

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2 يناير، 2021 5:00 م
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