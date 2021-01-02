الرقابة على الأغذية يرفض شحنة فول يابس ويضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك رفض شحنة الفول نتيجة وجود حشرات فيها

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية السبت أنه تم منع دخول شحنة فول يابس قادمة من بريطانيا عبر ميناء طرابلس البحري.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” أن الشحنة مكونة من 250 كيسا، مشيرًا إلى أنه قد تم رفض الشحنة نتيجة وجود حشرات فيها .

وفي ذات الشأن، أعلن مكتب زليتن التابع لمركز الرقابة عن ضبط وإغلاق عدد من محال تخزين اللحوم وأماكن ذبحها لمخالفتها الشروط الصحية وذلك خلال جولة تفتيشيه للمركز رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي زليتن.

وأوضح المركز أنه تم خلال الجولة ضبط محال ليس لديها شهادات صحية للعمال وتفتقر للنظافة العامة، وعدم ارتداء الزي المخصص للعمل إضافة إلى ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري نتيجة عدم توفر الاشتراطات الصحية داخل أماكن الذبح.

وأشار إلى أنه تم إغلاق أماكن الذبح وبعض المبردات من قبل أعضاء جهاز الحرس البلدي، ومصادرة اللحوم غير الصالحة للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية والضبطية اللازمة حيال المخالفين.