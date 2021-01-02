الترجي يؤكد مشاركة المدافع الجزائري إلياس شيتي أمام الأهلي بنغازي

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قال نادي الترجي التونسي، أن الفحوصات الطبية التي قام مدافعه الأيسر، الجزائري إلياس شيتي، اليوم السبت، أكدت أن إصابته لا تكتسب أية خطورة.

وأكد الترجي، متصدر الدوري التونسي، أن شيتي سيكون حاضرًا، يوم الأربعاء القادم، في إياب الدور الثاني لدوري أبطال أفريقيا أما الأهلي بنغازي.

ويستعدّ الترجي لهذا اللقاء بإجراء تدريبات على أرض الملعب الأولمبي حمادي العقربي، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين في القاهرة، قد انتهت بالتعادل السلبي.