إصابة أربع شباب جراء استخدامهم للألعاب النارية في احتفالات ليلة رأس السنة أحد الحالات متواجدة بقسم الإيواء نتيجة إصابته بأماكن متفرقة من الجسم

أخبار ليبيا 24 – خاص

سجل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث أربعة إصابات جراء استخدامهم للألعاب النارية في احتفالات ليلة رأس السنة بمدينة بنغازي .

وقدم قسم الإسعاف والطوارئ الخدمات الصحية والرعاية اللازمة لثلاثة مصابين منهم، بينما يقبع المصاب الرابع الشاب “بشير عزالدين محمد منفور” 18عاماً بالإيواء نتيجة إصابته بأماكن متفرقة من الجسم جراء انفجار حشوة الألعاب النارية فيه .

يذكر أن المستشفيات في ليبيا بشكل عام تستقبل مثل هذه الحالات نتيجة احتفالات الشباب بالألعاب النارية في المناسبات الاجتماعية والأعياد والمحافل.