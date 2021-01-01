مصلحة الجوازات توقع اتفاقا مع شركة «IBM» الأميركية

أخبار ليبيا 24 – خبر

وقعت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بحكومة الوفاق، عقد مع شركة «IBM» الأميركية لإنشاء منظومة التأشيرات الإلكترونية.

وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها أمس الخميس إلى إنشاء خطة شاملة لتوفير قواعد بيانات ومنظومات إلكترونية متطورة عالية المعايير، وذلك حسب تعبير فتحي باشاغا وزير داخلية السراج .

من جهته، وصف باشاغا الخطوة بأنها “مشروع رائد مع شركة IBM الأميركية لإنشاء منظومة تأشيرات إلكترونية للأجانب، وفق أحدث المعايير الفنية، بما يضمن أمن المعلومات للجهات الأمنية بشأن الأجانب، ويمنع الفساد والابتزاز للعمالة الوافدة” .