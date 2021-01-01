عودة تدفق مياه الشرب إلى الجزء الشرق في مدينة بنغازي انتهاء العمل على صمامات التحكم والعزل لغرفة تخفيض الضغط رقم (4)

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت بلدية بنغازي مساء الجمعة عودة تدفق مِياه الشُرب للجُزء الشرقي للبلدية، وذلك بعد إتمام أعمال استبدال صمامات التحكم والعزل لغرفة تخفيض الضغط رقم (4) بمفترق حي المساكن الجاهزة قرب طريق المطار.

البلدية أوضحت عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أنه تم اتمام أعمال ربط خط 400 مم بطريق العروبة واستبدال الصمامات بمحطة الماجوري من قبل العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وأكدت البلدية عودة تدفق مياه الشرب للجزء الشرقي من البلدية، مشيدة بجهود العاملين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي وغُرفة العمليات والطوارئ بالبلدية على جُهودهم.