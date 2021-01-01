تعرف على آخر أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي
الانخفاض جاء بعد بيان المركزي بشأن اعتماد الضوابط المنظمة لإجراءات بيع النقد الأجنبي
أخبار ليبيا 24 – خبر
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي عودته للانخفاض بشكل مفاجئ مقابل الدينار الليبي، كما سجلت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً جماعياً في تداولات السوق الموازية .
يأتي ذلك بعد بيان مصرف ليبيا المركزي، بشأن اعتماد الضوابط المنظمة لإجراءات بيع النقد الأجنبي للأغراض المتعلقة بالدراسة والعلاج والتجارة والأغراض الشخصية.
وفيما يلي آخر اسعار العملات في ليبيا :
- الدولار= 5.05 ~ 5.08 دينار
- الدولار حوالة تركيا = 5.09 ~ 5.06 دينار
- اليورو = 6.05 دينار
- الجنية الإسترليني 6.65 دينار
- الليرة التركية 0.68 دينار
- الدينار التونسي 1.86 دينار
- الجنية المصري 0.31 دينار
- الدينار الاردني 6.95 دينار
- الذهب الكسر عيار 212=18 للجرام
- الذهب الكسر عيار 247.3=21 للجرام
- الذهب الكسر عيار 282.6=24 للجرام