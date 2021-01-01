تعرف على آخر أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي الانخفاض جاء بعد بيان المركزي بشأن اعتماد الضوابط المنظمة لإجراءات بيع النقد الأجنبي

أخبار ليبيا 24 – خبر

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي عودته للانخفاض بشكل مفاجئ مقابل الدينار الليبي، كما سجلت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً جماعياً في تداولات السوق الموازية .

يأتي ذلك بعد بيان مصرف ليبيا المركزي، بشأن اعتماد الضوابط المنظمة لإجراءات بيع النقد الأجنبي للأغراض المتعلقة بالدراسة والعلاج والتجارة والأغراض الشخصية.

وفيما يلي آخر اسعار العملات في ليبيا :