تسليم جثة لذويها عثر عليها في مقابر ترهونة الجثة تعود لشخص كان يعمل في جهاز المباحث الجنائية بداخلية الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق التعرف على هوية جثة عثر عليها في المقابر الجماعية بمشروع الربط في مدينة ترهونة بعد اتخاذ إجراءات التعرف الثانوية إضافة إلى الملابس والعلامات المميزة بها وأخذ العينات اللازمة.

وتعود الجثة إلى المواطن محمد أحمد المكي حيث سلمت إلى ذويه بمقر الطب الشرعي في طرابلس بحضور مدير إدارة الطب الشرعي والتحاليل حسب بيان الوزارة على صفحتها في فيسبوك اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة إن الفقيد من مواليد العام 1986 وكان يعمل في جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية وقد أبلغ عن فقده في 21 نوفمبر العام 2019 .