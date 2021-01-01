تسجيل “9” حالات وفاة و467 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 1487 والإصابات 100744 حالة

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 9 حالات وفاة و 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس في ليبيا.

وأفاد المركز في النشرة اليومية للوباء، اليوم الجمعة، بأن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 1487، والإصابات 100744 حالة.

وقال المركز إنه استلم 2624 عينة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 752 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1100 عينة، ومختبر فرع مصراتة 192 عينة، ومختبر فرع سبها 25 عينة، ومختبر زليتن 134 عينة، ومختبر الصحة الحيوانية 258 عينة، ومختبر فرع أجدابيا 20 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع طبرق 3 عينات، والمختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ 26 عينة، ومختبر الزاوية 41 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 40 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 24 عينة، ومختبر الكفرة 4 عينات، ومختبر الجفرة 5 عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 100 ألف و744 حالة، منها 26 ألفا و4 إصابات نشطة، و73 ألفا و252 متعافى، في حين توفى 1487 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.