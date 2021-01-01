تركيا تزود حكومة الوفاق أنظمة دفاع جوي يمتلكها حصرا حلف الناتو تركيا ترسل هذه الدفاعات لإجبار "الناتو" على الاعتراف بتواجدها في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

حطت طائرتان تركيتان في قاعدة الوطية التي تسيطر عليها مرتزقة أنقرة دون الإفصاح عن حمولة الطائرتين .

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية عن مصدر عسكري ليبي أن الطائرتين جلبت أنظمة دفاع جوي متقدمة نقلتها تركيا خلال الرحلتان إلى قاعدة الوطية .

ولفتت الوكالة إلى أن طائرتي شحن قادمتين من تركيا هبطتا في الوطية تحملان أنظمة دفاع جوي متقدمة تمتلكها حصرا الدول الأعضاء في حلف الناتو، وعددا من المواد اللوجستية والمواد الغذائية ومرتزقة تركمان .

ومن جهته، قال الخبير السياسي والاستراتيجي محمد الترهوني إن تركيا تتعمد إرسال هذه الدفاعات التي تستخدم حصرا من الناتو لإجبار دول الحلف على الاعتراف بقوتها وتواجدها في ليبيا.

وأضاف في تصريح صحفي أن أنقرة في صراع مع بعض دول الحلف مثل فرنسا بسبب الملف الليبي وغيره ولذلك تسعى لتوريط الحلف وإجباره على الاعتراف بالقاعدة الليبية المحتلة باعتبارها قاعدة تركية ومن حقها أن تضع بها هذه الأنظمة المتطورة.

ولفت الترهوني إلى أن أوروبا لا تعترف باتفاقية أنقرة – طرابلس العسكرية لمخالفتها القانون الدولي ولكن تركيا تريد أن يكون لها قاعدة قوية جنوب المتوسط ما يثقل من وزنها داخل الحلف الذي تحتمي به وبغض النظر عن فاعلية المنظومات فإنها في النهاية تابعة للحلف واستهدافها سيضع الفاعل في فخ صعب الخروج منه.

وتعتبر قاعدة الوطية الجوية إحدى أكبر القواعد العسكرية في شمال إفريقيا وقد أصبحت القاعدة تحت سيطرة وحدات من الجيش التركي بناء على اتفاقية عسكرية بين حكومة طرابلس وأنقرة , شملت أيضا إنشاء القوات التركية لقاعدة بحرية أخرى في مصراتة شرقي طرابلس .