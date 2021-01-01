باشاغا: نرحب بالأصدقاء للمساهمة في بناء ليبيا 2021

أخبار ليبيا 24

في أول تغريدة له خلال الساعات الأولى من العام الجديد، قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، أنه يرحب بالأصدقاء للمساهمة في بناء ليبيا.

وأوضح باشاغا، عبر حسابه الرسمي على تويتر، “نرحب بجميع الأشقاء والأصدقاء من كافة الدول للمساهمة في نهضة ليبيا والمشاركة في البناء والعمل المشترك 2021”.

وأعلن في وقت سابق عن مشروع مع شركة “آي بي أم” الأمريكية لإنشاء منظومة تأشيرات إلكترونية للأجانب، وفق أحدث المعايير الفنية، بما يضمن أمن المعلومات للجهات الأمنية بشأن الأجانب، ويمنع الفساد والابتزاز للعمالة الوافدة.