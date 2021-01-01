الرئاسي يطالب بالطعن بقرارات المصرف المركزي الأخيرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن إدارة القانون التابعة للرئاسي وجهت خطاب للمجلس الأعلى للقضاء تطلبه فيها بتقديم طعن في قرارات مجلس إدارة المصرف المركزي نظراً لعدم دعوة وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق ابوبكر الجفال وهو يعتبر عضواً في مجلس إدارة المصرف المركزي “بصفته” .

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أوضح أن مجلس إدارة المركزي قام بدعوة مراجع غيث بدلاً عن أبوبكر الجفال رغم سقوط عضوية ” غيث” بسقوط صفته كوكيل لوزارة المالية .

وأشار إلى أنه في حال قبول الطعن من قبل إدارة القانون ستعتبر كافة قرارات المجلس المتخذة باطلة، بما في ذلك تعديل سعر الصرف وما ترتب على ذلك”.⌋