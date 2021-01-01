الرئاسي يطالب بالطعن بقرارات المصرف المركزي الأخيرة

الطعن بسبب عدم دعوة وكيل وزارة المالية ابوبكر الجفال

1 يناير، 2021 11:38 م
3

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن إدارة القانون التابعة للرئاسي وجهت خطاب للمجلس الأعلى للقضاء تطلبه فيها بتقديم طعن في قرارات مجلس إدارة المصرف المركزي نظراً لعدم دعوة وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق ابوبكر الجفال وهو يعتبر عضواً في مجلس إدارة المصرف المركزي “بصفته” .

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أوضح أن مجلس إدارة المركزي قام بدعوة مراجع غيث بدلاً عن أبوبكر الجفال رغم سقوط عضوية ” غيث” بسقوط صفته كوكيل لوزارة المالية  .

وأشار إلى أنه في حال قبول الطعن من قبل إدارة القانون ستعتبر كافة قرارات المجلس المتخذة باطلة، بما في ذلك تعديل سعر الصرف وما ترتب على ذلك”.

1 يناير، 2021 11:38 م
3

مقالات ذات صلة

عودة تدفق مياه الشرب إلى الجزء الشرق في مدينة بنغازي

1 يناير، 2021 11:19 م

وصول عدد من السفن التجارية لميناء بنغازي البحري

1 يناير، 2021 11:11 م

تحسبا لأي طارئ .. أمن بنغازي تعلن حالة الاستنفار

1 يناير، 2021 10:51 م

مصلحة الجوازات توقع اتفاقا مع شركة «IBM» الأميركية

1 يناير، 2021 5:35 م
زر الذهاب إلى الأعلى