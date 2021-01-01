الأهلي بنغازي يتوجه لتونس لمواجهة الترجي

النادي الأهلي خرج بتعادل ثمين أمام الترجي في مباراة الذهاب

1 يناير، 2021 11:42 م
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

تستعد بعثة النادي الأهلي بنغازي لمغادرة مصر اليوم الجمعة متجهة إلى تونس، وذلك استعدادا لمواجهة الترجي يوم الأربعاء المقبل في إطار إياب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا .

هذا وأجرت بعثة النادي أمس الخميس مسحة كوفيد 19 وأظهرت النتائج سلبيتها لجميع أفراد البعثة .

وكان النادي الأهلي بنغازي، قد خرج بتعادل ثمين أمام الترجي بنتيجة تعادل سلبي في مباراة الذهاب، والتي احتضنها ملعب بيترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة .

1 يناير، 2021 11:42 م
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