الأهلي بنغازي يتوجه لتونس لمواجهة الترجي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تستعد بعثة النادي الأهلي بنغازي لمغادرة مصر اليوم الجمعة متجهة إلى تونس، وذلك استعدادا لمواجهة الترجي يوم الأربعاء المقبل في إطار إياب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا .

هذا وأجرت بعثة النادي أمس الخميس مسحة كوفيد 19 وأظهرت النتائج سلبيتها لجميع أفراد البعثة .

وكان النادي الأهلي بنغازي، قد خرج بتعادل ثمين أمام الترجي بنتيجة تعادل سلبي في مباراة الذهاب، والتي احتضنها ملعب بيترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة .