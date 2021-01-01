الأندية الليبية تواصل تحضيراتها استعدادا للمنافسات المحلية

أخبار ليبيا 24

تواصل الأندية الليبية تحضيراتها استعدادا لانطلاق المنافسات المحلية التي توقفت منذ ما يقارب العام والنصف، حيث شهدت ملاعب ليبيا عدد من المباريات الودية وذلك في محاولة لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين.

واحتضنت أرضية ملعب نادي الصداقة، الخميس، مواجهة ودية جمعت الهلال ومضيفه الصداقة، حيث انتهى اللقاء لصالح الضيوف بنتيجة 1-0 عن طريق اللاعب، أسامه الشريف، وتأتي المباراة ضمن سلسلة المباريات الودية التي خاضها الفريقان مؤخرا.

وفي مواجهة أخرى خسر فريق السويحلي لقاءه مع أساريا بنتيجة 1-0 وذلك في لقاء أقيم على أرضية ملعب نادي الريف بالخمس استعدادا للدوري الليبي لكرة القدم 2020- 2021، حيث حاول مدرب السويحلي جلال الدامجة إقحام أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على استعدادهم البدني.

من جانبه واصل فريق خليج سرت تحضيراته في معسكره بالعاصمة طرابلس وخاض مباراة ودية بملعب طرابلس الدولي حقق من خلالها الفوز على الشط بنتيجة 1-0.

بينما واصل فريق الوحدة مبارياته الودية حين تعادل الخميس مع المحلة بنتيجة 2-2، وكان الوحدة قد حقق فوزا كبيرا على نظيرة الفتح خلال اليومين الماضيين على أرضية ملعب نادي الفتح بنتيجة 8-1، وخسر الوحدة في لقاء جمعه بنادي أبوسليم بهدف دون مقابل، في حين تفوق على مختلط نجوم طرابلس بهدفين مقابل هدف.

وخاض نادي الخمس بقيادة مدربه عماد الدهماني عددا من المباريات كان آخرها حين تعادل مع ضيفه فريق آساريا بهدف لمثله، وفقد لقائه مع السويحلي بهدف دون رد، في حين تفوق على فشلوم بهدفين نظيفين، وتفوق أيضا على مختلط أندية مصراتة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وضمن سلسلة من المباريات الودية التي يجريها الطاقم الفني بقيادة الكابتن “طاهر جبريل” والكابتن “عبدالله الشيخي” ومدرب الحراس الكابتن “جمعة أقطيط” خاض نادي الأخضر لقاء ودي جمعه بقدامى الجبل الأخضر انتهت بتفوقه، وتفوق الأخضر أيضا على فريق أواسط النادي.