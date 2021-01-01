استكمال أعمال صيانة معهد شهداء الصابري ببنغازي

1 يناير، 2021 11:12 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت بلدية بنغازي استكمال أعمال صيانة معهد شُهداء الصابري المُتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية بمنطقة الصابري ببنغازي.

وتعرض المعهد التابع للهيئة الوطنية للتعليم التقني والمهني لأضرار جراء الحرب على الإرهاب.

وأوضحت البلدية في بيان لها، أن اللجنة المكونة من مكتب المشروعات وإدارة المُتابعة التابعة لها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أعمال الاستلام الابتدائي من الشركة المُنفذة للمشروع.

يُشار إلى أن مشروع الصيانة تم تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية، ومن ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

 

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1 يناير، 2021 11:12 ص
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