أكار : سنواصل أنشطتنا العسكرية في ليبيا ودول أخري

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت تركيا أن جيشها سوف يواصل أنشطته بحزم في ليبيا وسوريا والعراق ودول أخرى.

وجاء ذلك في كلمة لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار لدى تفقده الخميس القوات التركية المرابطة على الحدود مع سوريا في ولاية كيليس جنوبي تركيا، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقال الوزير أكار إن أمن الحدود والشعب التركيين معرضان للخطر والتهديد، طالما أن الإرهابيين يجدون موطئ قدم لهم في شمال سوريا والعراق، البلدان الجاران.

وأكد أنه انطلاقاً من الثقة الكبيرة التي أودعها الشعب في جيشه، ستواصل القوات المسلحة التركية أنشطتها بحزم في ليبيا، وسوريا، وشمالي العراق، وأذربيجان، وكوسوفو، والبوسنة والهرسك، وأفغانستان، وقبرص، وشرق البحر المتوسط، وبحر إيجة.

ويشار إلى أن تركيا تنشر مرتزقتها في ليبيا وشمال سوريا والعراق، ودعم حديثاً اذربيجان في قتالها ضد أرمينيا بشأن منطقة ناغورنو كارباخ المتنازع عليه.