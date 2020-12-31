مذكرة تفاهم بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة الإعلام بالوفاق

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح أهمية الشراكة مع المؤسسة الليبية للإعلام للارتقاء بالعملية الانتخابية ورفع الوعي الوطني لدعم المشاركة السياسية الفاعلة، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

جاء ذلك خلال كلمة السايح أثناء توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الليبية للإعلام اليوم الخميس.

ولفت السايح إلى أن الجانبين سيتبادلان الخبرات وتطوير العمل الإعلامي والتوعوي داخل المفوضية بما يضمن سلامة وصول المعلومة في إطارها الرسمي دون أي تضليل أو تشويه فضلا عن إعادة تفعيل المرصد الإعلامي ولا سيما مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.

من جانبه، أعرب رئيس مؤسسة الإعلام محمد بعيو عن تقديره للخطوات التي اتبعتها المفوضية لدعم سبل التواصل مع المؤسسة مشيرا في كلمته إلى أن المذكرة تهدف إلى تنمية الوعي الوطني تجاه الانتخابات التي يمارس الشعب الليبي من خلالها حقه الأساسي في اختيار من يمثلونه ويخدمونه.