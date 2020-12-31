ليبيا تستعد لشحن آخر مليون برميل نفط لهذا العام

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة الليبية لأعمال القطر والإنقاذ البحري، اليوم الخميس، عن رسو ناقلة نفط جديدة على أرصِفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر فيسبوك، أن الناقلة “كريتي سامريا” رست اليوم الخميس كأخر ناقلة نفط لهذا العام لشحن مليون برميل نفط خام.

وأشارت الشركة بأنه تم تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرة إنقاذ واحد والقاطرة إنقاذ رقم 7 والقارب إرشاد رقم 2 والقارب إرشاد رقم 5، والقاطرة الناظورة المؤجرة من الشركة الليبية للموانئ.