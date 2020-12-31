ليبيا المركزي يعتمد ضوابط بيع النقد الأجنبي

أخبار ليبيا 24

اعتمد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، اليوم الخميس، الضوابط المنظمة لإجراءات بيع النقد الأجنبي لمختلف الأغراض التجارية والشخصية والدراسة والعلاج والمغتربين.

وجاء ذلك في اجتماعه الثاني للعام الجاري والذي عقده مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، عبر تقنية الفيديو.

وأصدرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، منشوراً بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية وبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج والمغتربين.