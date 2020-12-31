كونتي: طالبت بايدن بضرورة الاهتمام بالأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، أن الأزمة الليبية كانت دائمًا محور اهتمامات السياسة الخارجية لبلاده.

كونتي أضاف ، في المؤتمر الصحفي التقليدي الذي يعقده نهاية كل عام، نقلته وكالة “آكي” الإيطالية، أن إيطاليا لم تتخل أبدًا عن اهتمامها المستمر بهذا الملف، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد من خلال تجاوز المنطق العسكري ووقف التدخل الخارجي، في سياق مقررات مؤتمر برلين.

وذكر أن الاتفاق العسكري في ليبيا لا يزال هشًا، مؤكدًا أن إيطاليا لن تتراجع أبدًا عن هدف إحلال ليبيا موحدة، مستقلة وتتمتع بحكم ذاتي بعيدًا عن أي تدخل خارجي.

وأردف “سنعمل في إطار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”، مضيفا “في سياق محادثة هاتفية طويلة مع بايدن، ذكّرت بالفعل بأهمية منطقة المتوسط وبتجديد الاهتمام بالملف الليبي”.

وأضاف أن إيطاليا تقف في الصف الأول للعمل باستمرار مع وزير الخارجية دي مايو والمخابرات، مؤكدًا هو عمل شوهدت ثماره الواضحة في عملية تحرير الصيادين الصقليين الذين كانوا محتجزين في بنغازي .

واختتم بالتأكيد على أن المشاكل لا يتم حلها بالهجوم العسكري مطلقا، بل هناك مجال للحوار دائمًا، بحسب قوله .