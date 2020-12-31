غوتيريش يطالب بتشكيل لجنة مراقبين مدنيين وعسكريين لاتفاق وقف النار في ليبيا غوتيريش : يُمكن لليبيا أن تطوي الصفحة على عقد من الحرب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجود مراقبين دوليين لدعم وقف إطلاق النار الهش في ليبيا وسط آمال بأن المقاتلين الأجانب سيغادرون قريبًا وأنه يُمكن لليبيا أن تطوي الصفحة على عقد من الحرب.

غوتيريش أوضح، في رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي نقلتها وكالة “فرانس برس”، أنه طلب تشكيل مجموعة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من مجموعات إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأشار إلى أن الطرفين المتحاربين، اللذين توصلا إلى وقف لإطلاق النار في 23 أكتوبر الماضي في جنيف، يريدان تفادي القوات الأجنبية المسلحة.

وقال غوتيريش في رسالته “أدعو جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين والدوليين إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه دون تأخير”.

وتابع “أشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم تفعيل آلية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال توفير مراقبين فرديين تحت رعاية الأمم المتحدة”.

ودعا غوتيريش بشكل خاص جميع الدول إلى احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، والذي تم انتهاكه بشكل صارخ، لافتًا إلى أنه بموجب وقف إطلاق النار، ستغادر جميع القوات الأجنبية في غضون ثلاثة أشهر.