شرطة طبرق تكشف عن أغرب محاولة تهريب نهاية عام 2020 عمالة سودانية وافدة تتخذ أحد المعسكرات القديمة بطبرق مقر لها

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس مركز شرطة المدينة في طبرق المقدم حمدين شرفاد عن تفاصيل أغرب محاولة تهريب لمادة النافتا نهاية آخر ساعات من العام 2020 .

شرفاد قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الخميس إن عناصر التحريات في المركز تمكنوا من القبض على عصابة من الجنسية السودانية تقوم بتهريب مادة النافتا إلى الجنوب وبيعها بأسعار باهظة.

وأوضح أنه تم أخذ إذن من النيابة العامة وقام عناصر التحريات من مداهمة المخزن الموجود بأحد المعسكرات القديمة غرب طبرق، وتم العثور على كميات كبيرة من مادة النافتا .

ولفت إلى أنه تم ضبط 5 سودانيين يقومون بتعبئة مادة النافتا داخل قنينات مياه، أو كما يطلق عليها بانقة عبوة 6 لترات ويقومون بوضعها في كراتين مصنوعة في مصر لهذا الغرض وكتب عليها أنها مادة تخص الطلاء ويتم تهريبها في سيارات وتباع في الجنوب بأسعار باهظة جداً.

وتابع رئيس مركز شرطة المدينة لم يتم حصر الكمية حتى الآن وعمليات النقل من المخازن إلى مركز الشرطة مستمرة .

وأشار إلى أن الجناة اعترفوا بالجريمة، وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية.