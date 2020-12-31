ست سنوات على هجوم إرهابي استهدف مجلس النواب الليبي

أخبار ليبيا24

واجهت ليبيا خلال نحو تسع سنوات من العشرية الثانية للألفية الثانية، التي شارفت على الانتهاء، تصاعدًا ونشاطًا متزايدًا للهجمات الإرهابية والتي أدت إلى سقوط الآلاف من القتلى والجرحى إضافة إلى تدمير المنشئات الخاصة والعامة حيث شهدت البلاد أعمال قتل واغتيال وتفجيرات غير مسبوقة في تاريخها الحديث.

ومن بين، تلك الأعمال الإرهابية، ما حدث في مثل هذا اليوم، حيث اقتحمت سيارة مفخخة يوم 30 ديسمبر 2014 يقودها انتحاري فندق “باب السلام” بمدينة طبرق، الذي اتخذه مجلس النواب الليبي مقرا مؤقتا له، حيث أسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة نواب وأشخاص آخرين.

وقد أتي الانفجار بعد نشر تنظيم “داعش” في درنة شريطا يتبنى فيه قصف مطار الأبرق شرق ليبيا بصواريخ غراد.

وفي ذلك اليوم، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي في طبرق آنذاك، فرج بوهاشم، انفجار سيارة مفخخة قرب البوابة الخلفية للفندق، بينما كان النواب في الطابق الأرضي يعقدون اجتماعًا.

كما قال النائب، طارق الجروشي، إن النتائج الأولية للتحقيقات أظهرت أن الهجوم كان انتحاريا، لافتًا إلى أن “الشهود عثروا عثور على أشلاء بشرية وأشرطة فيديو تفيد بأن الهجوم كان انتحاريا”.

وعقب حدوث ذلك، شجبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشدة ذلك الهجوم الإرهابي، لافتًا إلى أنه “عمل مشين” ولن يزيد إلا من تصميم الليبيين الساعين إلى إيجاد حل سياسي يمكنهم من المضي قدمًا في جهودهم الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا.

كما أكدت البعثة، أن العنف لن يحل المشاكل التي تعاني منها ليبيا، وحثت الليبيين على الامتناع عن العنف والسعي إلى حل الأزمات السياسية والأمنية من خلال الحوار.

وضربت ليبيا منذ عام 2011 عمليات إرهابية كبيرة مخلّفة عشرات المئات من القتلى والإصابات، إذ شهدت البلاد خلال هذه العشرية تصعيدًا واسعًا في العمليات الإرهابية، للجماعات الإرهابية التي انتقلت إليها من مناطق أخرى، والتي نذكر منها -على سبيل المثال لا الحصر- تفجير برسس الانتحاري يوم 23 ديسمبر 2013، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصًا من الجيش والأمن، وانفجار ثلاث سيارات ملغومة في مدينة القبة في شرق ليبيا يوم الجمعة 20 فبراير2015، مما أدى لمقتل 40 شخصًا وإصابة 70 آخرين، وتفجير مسجد بيعة الرضوان الدموي المزدوج لسيارتين مفخختين بمنطقة السلماني الشرقي في بنغازي يوم 23 يناير 2018، إذ قتل الهجومان 34 شخصًا وأصابا أكثر من 90 آخرين على الأقل.

لقد تحمل الليبيين عبئًا كبيرًا من تصاعد الأعمال العدوانية والإجرامية، خلال السنوات الماضية، حيث لم يقتصر ضرر الإرهاب فقط على إزهاق أرواح الناس، وإنما أثر على جميع مناحي الحياة السياسية المحلية والخارجية، والمخاطر الاقتصادية.