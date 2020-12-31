تسييري طبرق : كنا نود تنفيذ مشروع “طريق الموت” قبل نهاية العام .. ولكن ؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية إنه تم إنجاز الكثير من المشروعات خلال عام 2020 .

بوالخطابية أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الخميس كنا نريد صيانة طريق الموت طبرق أمساعد خلال هذا العام ولكننا لم نتمكن من ذلك .

وأشار رئيس المجلس التسييري للبلدية إلى أن الطريق بطول 140 كيلو متر، وهو متهالك وقديم وتسبب في زهق مئات الأرواح .

وتابع أنه قام بجهود كبيرة، وتواصل مع كل الجهات لإنشاء هذا الطريق الدولي الحيوي الهام لما يشكل من خطورة على المواطنين المسافرين ومنهم المسافرين إلى مصر عبر منفذ أمساعد، لكن دون جدوى .

وذكر أنه يجب على السلطات تفعيل العقد القديم الموقع مع بين نظام القذافي وشركة إيطالية، متعهدًا أنه سيتم بتوفير المناخ الأمن لهذه الشركة لاستكمال المشروع .

وقال إن المنطقة الشرقية أمنة بفضل القوات المسلحة ونحن مستعدين للتعاون مع الشركة الإيطالية وتذليل كافة الصعاب أمام تنفيذها لهذا المشروع وننتظر الرد الإيجابي منهم.

يشار إلى أن بلدية طبرق نفذت العديد من المشروعات خلال عام 2020، من الطرق والمياه والكهرباء والمدارس والحدائق وغيرها بفضل مساندة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي وبقية الوزارات والهيئات بالحكومة .