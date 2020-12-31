السعيطي: السلطات تدعى الحرص على المال العام وتستعين بالمرتزقة وتدفع لهم بالدولار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية سابقاً راشد السعيطي، إن عدد الموظفين الذي تم التوقيع لهم بالتعيين في عام 2012م فقط بمصلحة الأحوال المدنية 12800 موظف طبقًا لقرار رقم 831 لسنة 2012م بشأن تعيين موظفين جدد بالمصلحة، مُقرًا بأن هذا العدد تم زيادته فيما بعد وأن تلك الزيادة كانت مدروسة .

السعيطي ذكر – في تصريحات تلفزيونية – أن القرار 831 لم يكن قرارًا عشوائيًا وكان قانونيًا بناءً على خطة مدروسة من المصلحة منذ فترة، حيث وُضع جدول زمني لزيادة الكادر الوظيفي للمصلحة وكان هناك سببين، الأول؛ أن المشرع في ليبيا يُجرم الاطلاع على بيانات المواطنين الليبيين في قانون 36 لسنة 1968م المادة رقم 9 والسبب الثاني أن الأحوال المدنية في جميع الدول المتقدمة تأتي في المرتبة الثالثة في الكادر الوظيفي.

وأردف أن الكادر الوظيفي للمصلحة بالكامل يصل لـ60 ألف موظف، ورداً على كون هذا العدد مبالغ فيه طالب بأنه إما أن يغير المشرع القانون ولا يجعل المصلحة هي الوحيدة المسؤولة عن بيانات المواطنين الليبيين لأن المشرع جعل المصلحة مستأمنة على البيانات وليست مالكة لها فكيف يتم مطالبتها بعدم التوظيف وفي نفس الوقت يُطلب من الأحوال المدنية كل يوم أو يومين بيانات بشكل جديد، لافتًا إلى أن المصرف المركزي يطلب بيانات وكذلك وزارة المالية تطلب بيانات وجميع المؤسسات في الدولة تطلب بيانات، موضحًا أن البيانات هي الركيزة الأولى في مصلحة الأحوال المدنية وأن هذا ليس سرًا ولا أمرًا مخفيًا.

وأكد على أن المصلحة قدمت مذكرات للمشرع لكنه لم يغير القانون، فبالتالي المصلحة مُلزمة بأنها تقوي كادرها الوظيفي ولم يكن ذلك أمر عبثي، مستطردًا أنه من الجانب الأخر فيما يخص “شماعة” المال العام وتصريحات بعض المسؤولين في هذا الصدد، فأن هذا يأتي فقط على المواطنين الليبيين الذي هم 20 أو 25 ألف موظف يأخذون مرتب 700 دينار أو ألف دينار، وفي نفس الوقت فإن نفس المسؤولين يأتوا بأفراد من خارج ليبيا ويعطوهم مرتبات بالدولار وهذا ليس منطق، على حد قوله.

وأوضح أنه من المفترض أن تكون المصلحة مُنتشرة في كل المؤسسات، لافتًا إلى أن لديهم 480 مكتب في كل أنحاء ليبيا، وأن الـ60 ألف موظف لا يفترض أن يكونوا في مبنى المصلحة لكن منتشرين بكل المؤسسات مثل الرقابة الإدارية، ضارباً مثال أن الضمان الاجتماعي بشكل مستمر لديه توأمة مع الأحوال المدنية ويطلب منها إجراءات بشكل يومي.

وبيّن أن رئيس المصلحة الحالي طالب بمشروع “الانطلاقة” من حوالي عام أو أكثر ويطالب بميزانيته ولم يعطوها له وأيضًا لم يعطوه مرتبات الموظفين، موضحًا أن مشروع انطلاقة كان مشروع جيد وكانت المصلحة جهّزت فكرته في 2013م وكان اسمه في تلك الفترة مشروع المطابقة ما بين البيانات الورقية والبيانات الإلكترونية.

واستكمل أن هذا يحتاج إلى جيش من الموظفين وكان من ضمن الأسباب التي جعلت المصلحة تقوم بالتوظيف لأنها تعلم أن الكادر الوظيفي ليس لديه الطاقة الكافية لإدارة كل المشاريع الخاصة بالمصلحة، مشددًا على أن الدولة لم تعطي المصلحة الميزانية الكافية بحيث أنها تقوم بتلك المشاريع والتي منها مشروع انطلاقة أو المطابقة حيث كان يحتاج إلى موظفين وإلى ميزانية حتى يتم تطوير المنظومة موضحًا أن البشر يحتاجون لأموال لتحريكهم.

ولفت إلى أن مشروع الانطلاقة أو المطابقة يحتاج إلى وازع وطني أكثر من ميزانية ويحتاج إلى جيش من الموظفين، مشيرًا إلى أن الأحوال المدنية ليس لها علاقة بالعائلات فقط لكن لها علاقة بأمور كثيرة، قائلاً: “فيما يخص الأسر تكون العلاقة بالأرشيف الورقي أو الإلكتروني ولكن عمل المصلحة كله ليس ولادة ووفاة والأشياء من هذا القبيل ولكن هناك إجراءات أخرى”.

وضرب مثالاً بأن المصرف المركزي عندما يقوم بعمل مقارنات هل يحتاج لبيانات الأسر فقط؟ أم يحتاج إلى كادر فني يعمل معه بالطريقة التي يريدها؟، قائلاً “لو كان المصرف المركزي قادر على أن يتعامل مع البيانات فقط كان طلب البيان وقام بأي إجراء قانوني، لكنه هناك لجنة مشتركة بين المصلحة وبين المصرف المركزي”.

وتابع “وقعت على التمكينات وهي تمكين وليس تعيين لأن التعيين أصدره رئيس المصلحة السابق محمد بوكر ونحن مكننا الموظفين من العمل وأعطينا مباشرة العمل، فأنا لم أعين ولا القانون يسمح لي بالتعيين، ما حدث أني جاءني قرار تعيين ومكنت الموظفين”.

واستفاض “التسلسل التاريخي لقرار 831 أنه في علم 2012م كانت أول مجموعة احتاجت لها المصلحة وعينوا ما يزيد عن 12 ألف وفي نهاية 2013م وبداية 2014م المصلحة وضعت رؤية وقالت أنها لابد وأن تزيد من الكادر الوظيفي لأن كان هناك أكثر من مشروع من ضمنهم مشروع المطابقة أو الانطلاقة ومن ضمنهم البطاقة الذكية”.

وأفاد بأن التمكين تم لموظفين من المنطقة الشرقية ولموظفين من المنطقة الغربية في نفس الوقت وبتزامن تام وتم إرسال الملفات في سنة 2017م للتمكين والمباشرة، موضحًا أنه بقرار 2012م تم تعيين ما يزيد عن 12 ألف وبالملحق الخاصة به تم تعيين 26 ألف، وأنه لم يتم أي شيء من هذا بشكل عشوائي بل كان مدروس في فترة سابقة.

ورأى أن منطق ربط الحرص على المال بالكادر الوظيفي، يُثير في نفسه الغضب، لأنه إذا كانت الحكومة تطبق هذا المنطق كانت لا تستعين بمرتزقة ومقاتلين أجانب من سوريا أو من روسيا وتدفع لهم بالدولار.

وأوضح أن الاجتماع أمس بين وزير العمل ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، كان اجتماعًا ايجابيًا، حيث لمس رئيس المصلحة الجدية من وزارة العمل في حسم قرار 831، مشيرًا إلى أنه شخصيًا لمس الجدية من وزير المالية فرج بومطاري، الذي كان حريص جدًا على إيجاد حل للأزمة.

وأكد أن الحل في أزمة قرار 831 أصبح لازمًا الآن ولن يكون الكلام وترحيل الحلول مقبولاً، حتى وإن كان القرار كما يروج له البعض على أنه غير قانوني، معتبرًا أن العراقيل التي تضعها وزارة العمل، ومن ضمنها الملاك الوظيفي التي تقول مصلحة الأحوال المدنية ستأخذ وقتا في إعداده، يجب تجاوزها رغم صحته.