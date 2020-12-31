الجراري يكشف عدد السفن التي استقبلها ميناء طبرق خلال عام 2020

أخبار ليبيا24- خاص

كشف رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري اليوم الخميس عدد السفن التي استقبلها ميناء طبرق خلال عام 2020.

وأضاف الجراري لـ”أخبار ليبيا24″ أن ميناء طبرق التجاري استقبل خلال عام 2020 من السفن 47 سفينة محملة بالشعير والقمح والإسمنت السائب والمكيس والرز والسكر والذرة الصفراء وزيت الطعام.

وأوضح رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة أن كمية هذه المواد بلغت 772.476 طن تخص تجار من طبرق وباقي المدن الأخرى.

ولفت الجراري إلى الميناء استقبل عدد 1059 حاوية ذات الحجمين 20 و 40 قدم من المواد الغذائية ومواد البناء ومواد التنظيف ومنها الحاويات المبردة من الأجبان ومشتقاتها وكانت بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد رئيس الغرفة أن كل هذه المواد يتم تنزيلها وفق الشروط الاحترازية المطلوبة من تعقيم الحاويات قبل وبعد الفتح، مشددًا على منع نزول أي شخص من أطقم السفن ومنع صعود أي شخص إليها إلا الطاقم الصحي المكلف بالصعود والتفتيش والفحص.